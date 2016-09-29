Вакарчук рассказал, как его бабушка приютила еврейскую семью во время Второй мировой

Фронтмен группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук в 75-ю годовщину массовых убийств в Бабьем Яру поделился печальной историей своей семьи.

Об этом пишет ТСН.

Тренер "Голосу країни" стал членом инициативной группы будущего Мемориального центра жертв Холокоста "Бабий Яр".

"Это честь для меня. И большое дело для Украины", — отметил артист в своем блоге. В своей речи Вакарчук поделился историей собственной семьи.

"Моя прабабушка, Евгения Федоровна Пастушенко, за свою молодость перенесла два геноцида: сначала она едва не погибла от голода во время Голодомора, а потом пережила Холокост. Пережила, пряча у себя в течение всей оккупации, еврейскую семью. Все они выжили и остались друзьями до конца жизни. Бабий Яр — первый и один из самых страшных проявлений Холокоста, символ цинизма и зла, что не имеет границ. Сегодня наша задача не только осудить это зло, но и сделать так, чтобы больше оно никогда не повторялось", — убежден он. Для артиста создание Мемориального центра жертв Холокоста "Бабий Яр" имеет сверхважное значение.

"От себя добавлю: не надо путать прошлое и память. Прошлое — это груз. А память — это факел по дороге в будущее. Пусть Мемориальный центр жертв Холокоста "Бабий Яр" станет одним из огоньков нашего факела, что приведет нас в будущее добра, человечности, взаимопонимания и процветания. Я сделаю все, чтобы Мемориал заработал и заработал достойно. Ради памяти о миллионах погибших. Ради тысяч тех, кто выжил. Ради той еврейской семьи, которую спасла моя прабабушка, украинка Евгения Федоровна Пастушенко", — подытожил исполнитель.

Напомним, киевская группа сняла клип в Бабьем Яру.