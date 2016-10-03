Известный актер: Я — за тотальную войну, никаких отводов войск на Донбассе

Украине нужно бороться со всеми врагами сразу и разобраться с теми, кто себя называет "русскими националистами".

Об этом заявил актер Анатолий Пашинин на чате в "Главреде".

"Действия Киева, безусловно, не способствуют тому, чтобы люди стремились в Украину, а не в Россию. Я — за тотальную войну. Никаких отводов войск. Враг должен понимать, что мы готовы снести его в любой момент. Тотальная война — это война со всеми врагами сразу. Не понимаю, чем регионал Ефремов, Царев или Янукович отличаются от Порошенко? Они вместе создавали эту партию и идеологию, которая привела к расстрелу, за который никто не ответил. В центре европейской столицы! Да вы обалдели!", — заявил актер.

При таком радикальном настрое Пашинин не раз называл себя "русским националистом".

"Киев — мать городов русских. Родился я в Светловодске. Мой родной брат, мои друзья воюют и волонтерят. Я там, где свои, я со своими. Давайте глянем, кто на той стороне, кто себя называет "русскими националистами": якуты? чеченцы? полуевреи и полу-не-пойми-кто вроде Гиркина? Я — рус, и этим все сказано", — заявил актер.

Напомним, Анжелика Рудницкая заявила: пока в Украине война, мы будем ездить туда, где сейчас больше всего нужны.