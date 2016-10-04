Люк Бессон снимает продолжение фильма "Такси" с новыми актерами

Компания режиссера Люка Бессона EuropaCorp заявила, что продолжение популярного фильма "Такси" выйдет на в 2018 году.

Об этом пишет kp.ua.

Мировую премьеру стоит ждать 31 января, пояснили в Твиттере компании.

Режиссер и исполнители главных ролей в пятой части будут новыми. Постановщиком и сценаристом выступит Франк Гастамбид, который также сыграет главного героя. Соавтором сценария станет французский актёр алжиро-марокканского происхождения Малик Бенталха. Он исполнит роль второго плана.

Первая картина о веселом гонщике-таксисте появилась в 1998 году. В фильме приняли участие Сами Насери, Фредерик Дефенталь и обладательница "Оскара" Марион Котийяр. В 2000, 2003 и 2007 годах вышли новые части ленты.

Несменный "таксист" Сами Насери уже оставил в своем Твиттер сообщение, в котором поблагодарил команду за многолетнюю дружбу. Поклонники также пишут актеру слова благодарности и надеются скоро увидеть его в других фильмах.

Напомним, звезда "Такси" Марион Котийяр купалась топлес в компании неизвестного мужчины.