Солистка ансамбля ВСУ: Когда началась война, я записалась на курсы снайперов

Застрелить человека — будь то боевик ЛДНР либо даже убийца — очень тяжело, хоть ты прошел снайперские курсы.

Об этом солистка Национальной филармонии Украины и Заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины Ярослава Руденко рассказала на чате в "Главреде".

"Когда началась война, я записалась на курсы снайперов. Но мой муж сказал: "Певица, защити Украину песней". Что я и делаю".

Также певица призналась, что не смогла бы убить человека. "Я не уверена, что могла бы убить человека, будь то сепаратист или убийца. Мы, украинский народ, не посягаем ни на чью территорию, мы на своей родной украинской земле", — заявила Руденко.

Певица очень переживает за события на Донбассе: "Это к нам, в Украину, пришли незваные "гости", которые оставили сиротами тысячи детей, разрушили дома, разрушили наш покой. Поэтому я, как представитель искусства, культуры, всеми силами и своим боевым характером буду делать все, чтобы мое оружие в любом виде было эффективным".

Напомним, ранее артистка Анжелика Рудницкая заявила: пока в Украине война, мы будем ездить туда, где сейчас больше всего нужны.