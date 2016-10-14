Две тысячи заявок. Кинофестиваль "Молодость" на низком старте

14 октября 2016, 08:46

В этом году будет очень сильная программа национального конкурса, говорит Андрей Халпахчи.

Около 60 стран-участниц и более 250 фильмов. Только сегодня ночью была окончательно сформирована программа XLVI Международного кинофестиваля "Молодость".

Фильм-открытие — "Жизнь" французского режиссера Стефана Бризе. Он снят по мотивам одноименного романа Ги де Мопассана. "Это самая громкая премьера на последнем Венецианском кинофестивале", — комментирует появление ленты в релизах генеральный директор фестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи.

"Мы получили двести тысяч заявок…" — говорит он журналистам. И уже через мгновение признает, что оговорился: "Это можно умереть! Две тысячи заявок мы получили. Пересмотреть такое количество фильмов тоже было непросто. Но мы счастливы, что в этом году широко представлен украинский кинематограф. Правда, не очень широко именно в конкурсе, потому что сейчас мы тщательно подходим к отбору украинского кино. Но с уверенностью могу заявить: очень сильная программа национального конкурса. За ней наше будущее. Есть и интересные премьеры, в том числе наших постоянных участников. Например, новый фильм сделал Александр Шапиро. Очень интересная картина "История рук" Дмитрия Бондарчука. Он — новое имя в нашем кинематографе. Его работа очень культурная, монтажная, которая должна вызвать огромный интерес".

Отдельно стоит упомянуть об украинском документальном фильме "Мустафа". Он — о депортации крымских татар, и о лидере крымскотатарского народа Мустафе Джемилеве. Премьера картины тоже пройдет в рамках 46-й "Молодости".

Как уже сказал Андрей Яковлевич, украинского кино не будет в конкурсе полного метра. Среди претендентов на главный приз — 10 тысяч долларов — работы болгарского, польского, французского, киргизского режиссеров.

Лучшего будет определять международное жюри. В этом году его возглавит известный канадский режиссер Денни Коте. Компанию ему составят сценарист и кинорежиссер, призер прошлогодней "Молодости" британец Бен Шеррок, основатель независимой кинокомпании в Иране Мохамад Атебай, исландский кинорежиссер Гримур Хаконарсон и украинский киновед Алик Шпилюк. Это жюри назовет победителей не только в полном метре, но и еще в двух конкурсных программах короткого метра — дебютантов и студентов.

Среди последних уже есть работы украинцев. Например, фильм "Должен сбежать" Вадима Шапрана. За первое место в конкурсе студенческих короткометражек поборется картина Романа Волосевича — "Велиал".

Важная составляющая фестиваля — внеконкурсная программа. "Молодость" традиционно представит франкоязычное и немецкое кино, а также "Скандинавскую панораму". Из новинок — "Литовский фокус". Она появилась благодаря объявлению Года Литвы в Украине. В рамках внеконкурсной программы будет представлен фильм "Никто не хотел умирать" Витаутаса Жалакявичюса. Зрители смогут увидеть реставрированную версию фильма 1965 года с фрагментами, вырезанными в свое время советской цензурой. Действие фильма происходит в 1947-м году в советской уже Литве. Он — о несогласии с режимом и желании мстить.

Отдельное внимание программе венгерского кино — "Венгерская рапсодия". Так называется и фильм Миколоша Янча 1979-го года выпуска. Он — о событиях времен Первой мировой войны.

Надо сказать, что венгерская часть программы "Молодости" посвящена 60-летию венгерской революции 1956 года. О ней журналистам напомнил лично Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень. Говорит о мужестве "пештских мальчиков" и событиях, обреченных на провал в силу обстоятельств того времени.

"1956 год в Венгрии — это были надежды на смену социализма, на изменения в советском обществе, — вспоминает и генеральный директор киевского фестиваля. — И после это была моральная катастрофа, когда советские танки вошли в Будапешт и раздавили эти надежды. Это потом была революция в Чехословакии, польская "Солидарность", падение Берлинской стены и независимость Украины. Я считаю, что 1956 год в Венгрии был первой вехой и нашего Майдана, нашей независимости".

Над программой венгерских фильмов офис кинофестиваля работал с посольством Венгрии еще с весны. В ней — семь фильмов. Они иллюстрируют не только события 60-летней давности. Это просто качественное венгерское кино.

"Было очень трудно выбрать эти несколько фильмов, по одному из каждого десятилетия, — говорит Халпахчи. — Но мы ожидаем приезд известного венгерского режиссера Марты Месарош, которая должна приехать со своим внуком. Ее фильм как раз один из тех, что мы выбрали для показа в Киеве — "Непогребенный". Он о событиях как раз 1956 года".

"Иногда у меня спрашиваю, что надо посмотреть? — напоследок говорит Андрей Яковлевич. — "Надо смотреть все!", — отвечаю я. Но пересмотреть все, наверное, невозможно. Хотя некоторые наши друзья и коллеги берут специально отпуска, и посещают и дневные, и ночные наши сеансы".

До старта кинофестиваля остается всего девять дней. Открытие уже в субботу, 22 октября, в Национальном театре имени Ивана Франка. Если кто-то не сможет попасть в академические стены, есть возможность посетить ближайший кинотеатр "Украина". Там церемония открытия будет транслироваться в прямом эфире. Разумеется, с последующим показам фильма "Жизнь".

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