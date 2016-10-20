Начался чат с музыкантом и вокалистом группы Скрябин Женей Толочным

На сайте "Главред" начался чат с музыкантом и певцом Женей Толочным. Женя известен украинскому слушателю как финалист вокального телевизионного шоу "Голос страны", но, прежде всего, как музыкант и вокалист группы Скрябин. Год назад создал собственную группу и начал работу над авторским материалом. За год репетиций и музыкальных поисков был создан EP "ЧерноеБелое". Женя Толочный и его музыканты презентуют концертный сет группы TOLO4NYI. Выступление состоится 27 октября в клубе Atlas.

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