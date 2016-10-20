Известный шоумен рассказал, как менял у иностранцев джинсы и кроссовки на афганскую форму

Известный музыкант рассказал, как в 15 лет стал киевским фарцовщиков и выменивал у иностранцев джинсы Lewis.

Об этом писатель, актер, музыкант и телеведущий Антин Мухарский рассказал на чате в "Главреде".

Мухарский вспомнил свое советское детство и назвал "Совок" — тупиковой веткой развития человечества.

"Совок" я ненавидел с детства. Сначала на бессознательном уровне, разглядывая ярких жирных немецких "ковбойке" и индейцев, которых привозили мне родители из Германии, и наших бедных плоских солдатиков, задавал вопрос: если СССР — лучшая страна в мире, то почему наши детские игрушки такие Уйо…щние?", — размышляет артист.

"Этот цивилизационный разрыв привел к тому, что в свои 15 лет я стал киевским фарцовщиков и выменивал у иностранцев джинсы Lewis и кроссовки New Balance на афганскую форму, ордена и медали. В армии занимался валютными махинациями :))) Менял советские червонцы на дойчмарка и т.д. и т.п. "Совок" — тупиковая ветвь развития человечества. Я не хочу возвращаться в неандертальские времена, где люди только напоминали людей, а номинально были рабами государства", — вспомнил музыкант.

Напомним, украинский актер рассказал, как подрался с российским за Майдан.