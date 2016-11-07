Группа "Мирко Саблич" записала пародию на российский хит Кобзона, Розенбаума и Лепса

Автор слов и музыки в оригинале Александр Розенбаум.
Группа "Мирко Саблич" переделала российский хит "Вечерняя застольная", который исполняли российские артисты Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Григорий Лепс.
Соответствующее виде появилось на его канале YouTube.
"Пародия на очень популярный в России хит. Bернете Крым — очистите карму. Стыдно быть вором?" — говорится в описании к новой пародии.
Автор слов и музыки в оригинале Александр Розенбаум.
Отжали
У соседей не свою землю.
Дрожали,
Словно струны, у людей нервы,
Шлют ныне
Да по Украине
Проклятья нам в спины.
Небратья,
Вовсе вас не знать бы,
Проклятье, проклятье.
Просели
Все балансы по рублю с газом.
Проели
Закрома, да за одним разом.
Что дальше
Лишь Господь знает.
Вставляет, вставляет.
Ракеты,
Санкции-запреты,
И выхода нету.
Россия,
Ты больна имперской чумою,
Как псина,
О величьи, о своём воешь.
Упившись
Да не похмелившись,
Да кровью умывшись.
Бессильна,
Зла и агрессивна:
Противно, противно.
Напомним, "Мирко Саблич" записал новое обращение к россиянам.