Группа "Мирко Саблич" записала пародию на российский хит Кобзона, Розенбаума и Лепса

Группа "Мирко Саблич" переделала российский хит "Вечерняя застольная", который исполняли российские артисты Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Григорий Лепс.​

Соответствующее виде появилось на его канале YouTube.

"Пародия на очень популярный в России хит. Bернете Крым — очистите карму. Стыдно быть вором?" — говорится в описании к новой пародии.

Автор слов и музыки в оригинале Александр Розенбаум.

Отжали

У соседей не свою землю.

Дрожали,

Словно струны, у людей нервы,

Шлют ныне

Да по Украине

Проклятья нам в спины.

Небратья,

Вовсе вас не знать бы,

Проклятье, проклятье.

Просели

Все балансы по рублю с газом.

Проели

Закрома, да за одним разом.

Что дальше

Лишь Господь знает.

Вставляет, вставляет.

Ракеты,

Санкции-запреты,

И выхода нету.

Россия,

Ты больна имперской чумою,

Как псина,

О величьи, о своём воешь.

Упившись

Да не похмелившись,

Да кровью умывшись.

Бессильна,

Зла и агрессивна:

Противно, противно.

Напомним, "Мирко Саблич" записал новое обращение к россиянам.