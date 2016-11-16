В Киеве определился с первой фан-зоной "Евровидения-2017"

Киевская городская государственная администрация намерена открыть одну из фан-зон международного конкурса "Евровидение-2017" в парке отдыха "Оболонь", расположенном в урочище "Наталка".

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевгорадминистрации Виталий Кличко, передают Украинские новости.

"Там будет одна из фан-зон", — сказал Кличко.

Он добавил, что этот парк должен стать "показательным" и открыться в мае, а не в июле-августе.

Напомним, комиссия по подготовке к "Евровидению" осталась довольна проверкой.