Госкино Украины выделит деньги на фильм об событиях на Евромайдане

Государственное агентство Украины по вопросам кино подписало контракт с компанией "Альбатрос Коммуникос Украина" на съемки документального фильма "Первая сотня".

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Отмечается, что Украина предоставит ленте финансовую поддержку, размер которой составляет около 2 миллионов гривен, а это 50% общей стоимости фильма.

Заметим, что "Первая сотня" является победителем 8-го конкурсного отбора Госкино.

Режиссерами и авторами сценария кинокартины стали Ярослав Пилунский и Юлия Шашкова.

"Фильм будет рассказывать о гражданских активистах Революции Достоинства, которые прошли тяжелый путь с первых дней Майдана. Прошли сквозь надежды и разочарования, мужество и предательство, сквозь войну, кровь и слезы, потери и победы, но сохранили свою честь и достоинство", — говорится в пресс-релизе ленты.

Напомним, в конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошла Революция достоинства — массовые протесты, которые привели к смене власти. Во время них митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). Эскалация конфликта случилась после того, как 16 января 2014 года были приняты законы, которые называют "диктаторскими".

19 января между протестующими с Майдана и милицией начались столкновения.

По словам экс-генпрокурора Виталия Яремы, лишь с 18-го по 20 февраля 2014 года было убито 77 протестующих, около 700 человек получили ранения.

Напомним, фильм украинского режиссера Лозницы получил главный приз кинофестиваля в Германии.