Гройсман: Слухи о неспособности Киева провести "Евровидение-2017" — попытка дискредитации Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинское правительство не допустит никаких срывов проведения песенного конкурса "Евровидение" в 2017 году.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Очередная попытка дискредитации Украины в мире — теперь из-за будто то неспособности провести "Евровидение". Жаль, что некоторые наши СМИ распространяют такие пропагандистские "утки". Спасибо Руслане Лыжичко за достойный ответ. Наша задача — не допустить никаких срывов", — написал В.Гройсман на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он напомнил, что для успешного проведения конкурса Верховная Рада Украины и Кабинет министров приняли "беспрецедентные законы и решения, которые упрощают процедуры по подготовке" конкурса. "Ничего подобного, например, в 2005 году не было", — отметил премьер.

Как сообщалось, германский журнал "Бильд" сообщил, что оргкомитет конкурса не исключает, что мероприятие может быть перенесено в Москву в связи с проблемами на Украине с его подготовкой.

В то же время 4 декабря организатор музыкального конкурса "Евровидение" — Европейский вещательный союз (ЕВС) опроверг информацию о возможном переносе музыкального конкурса из Киева в Москву.

Напомним, Сергей Притула будет вести "Евровидение".