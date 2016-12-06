Украина полностью профинансировала конкурс "Евровидение-2017" — Данилюк

Украина в полной мере обеспечила финансирование песенного конкурса "Евровидение", который должен состояться в 2017 году в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Правительством было сделано все необходимое для обеспечения полного финансирования мероприятия: выделены 430 млн грн гарантий, а также предусмотрено в бюджете на 2017 год 455,7 млн грн. Также Киевом как победителем конкурса на право проведения "Евровидения" уже выделено 50 млн грн в этом году и предусмотрено еще 150 млн грн в следующем.

Таким образом, мы в полной мере обеспечили финансирование "Евровидения". Также необходимую подготовку обеспечивает организационный комитет во главе с Министром культуры Евгением Нищуком", — сообщил Данилюк.

Таким образом министр финансов опроверг информацию о возможном переносе "Евровидения" из Украины в Россию в связи с якобы проблемами финансирования.

Напомним, Гройсман заявил, что слухи о неспособности Киева провести "Евровидение-2017" — попытка дискредитации Украины.