Братья Капрановы хранят раритетную печатную машинку "Erika", которой пользовались еще в УПА.

Об этом известные писатели и издатели рассказали на чате в "Главреде".

"Немецкая портативная "Erika" с украинским шрифтом — машинка, на которой мы напечатали первые свои произведения. Ее отдала нам мамина подруга, родственник которой воевал с УПА и, как положено советскому человеку, не мог чего-то не украсть. Украл машину в схроне, хотя печатать не умел. Тогда мародерство прикрывали термином "брать трофеи", — рассказывают Капрановы.

Также они признались, что отдадут раритетную машинку в музей Киево-Могилянской академии. "Уже несколько лет собираемся отдать в музей Киево-Могилянской академии, но надо сначала найти, где она лежит — или у нас, или у брата, а в Очакове", — сказали писатели.

Напомним, братья Капрановы считают, что добрососедские отношения Украины с Москвой не имеют прецедентов.