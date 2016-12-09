Злата Огневич показала масштабное шоу на главной сцене страны

Вчера вечером, 8 декабря, певица Злата Огневич собрала поклонников в зале дворца "Украина" на шоу "Моя історія".

Масштабные декорации, неординарные постановки от режиссера Лены Коляденко и Freedom-ballet, оригинальная графика, световое решение, эксклюзивные костюмы балета создали грандиозное шоу. Для Златы это был первый сольный концерт во дворце "Украина", — звезда готовилась к нему около полугода.

Специально для концерта "Моя історія" были привезены декорации из Италии, над которыми работала компания, сотрудничавшая с топовыми мировыми звездами.

Сцена и атмосфера на протяжении двухчасового концерта менялись несколько раз, переносили зрителей в абсолютно полярные состояния — от бурной радости и восторга до глубокой грусти, когда затрагиваются самые тонкие струны души. Злата не только пела, но и удивляла присутствующих мастерством танца, а перед песней "Далеко" у фортепиано она продемонстрировала, насколько чувственно может пальцами касаться инструмента.

Каждый диалог Златы Огневич со зрителем, будь то песня или короткие фразы между композициями, сопровождались невероятным энергетическим взаимообменом. А украинская тематика во многим номерах шоу-программы и новый подход к давно такому явлению как вертеп — стал настоящей неожиданностью для гостей концерта, ведь Злата сумела заново прочесть некоторые моменты истории и культуры Украины.

"Я счастлива, сегодня лучший день моей жизни за последние несколько лет — призналась артистка, сумевшая воплотить собственную мечту и собрать зал дворца "Украина" на первый масштабный сольный концерт.

Также в концерте принимали участие музыканты группы "Скрябін" и Евгений Толочный, презентовав песню "ВодаВогонь". Приятным сюрпризом для зрителей стала легенда сцены — Нина Матвиенко.

Напомним, в Киеве с размахом прошла индийская свадьба Златы Огневич.