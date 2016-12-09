Ярмольник и Фоменко: россияне озлоблены на весь мир и не знают, где находится Крым

В эфире латвийского радио российский шоумен Леодин Ярмольник заявил, что девять из десяти жителей России не смогут показать на карте, где находится Крым.

Об этом передает replyua.net.

Выступая в эфире латвийской радиостанции Baltkom, Ярмольник сообщил, что российское общество сейчас переживает очень трудный период — вульгарные люди "тянут на себя одеяло", хотя они не знаю толком, где географически находится Крым.

Николай Фоменко, также принимавший участие в передаче, подчеркнул, что последние годы россиянам приходится очень нелегко — они не могут покупать то, что привыкли, не могут ездить за границу, не могут чувствовать себя частью мировой цивилизации, как раньше — весь мир против них ополчился.

Фоменко подчеркнул, что россиян отучили думать о политике. Он заявил: "У них нет никакой политической позиции. Если бы она была, они давно бы стояли на площади". Ведущий программы отметил, что россияне озлоблены на весь мир. "Они потихоньку сходят с ума, бросаются чем-то, подкладывают свиней — сумасшедших в РФ стало больше", — добавил он.

Напомним, российский поэт Орлуша и актер Ефремов поддержали "95 квартал" ненормативной лексикой.