Возлюбленная Лещенко DJ Nastia вошла в десятку лучших диджеев мира

Британское издание MixMag составило рейтинг двадцати лучших диджеев мира, в котором украинка Анастасия Топольская (DJ Nastia Beauty) заняла восьмое место.

Об этом пишет 112.ua.

Издание назвало 2016 год успешным для Анастасии, а также признало ее одной из самых интересных диджеев уходящего года.

В свою очередь Анастасия Топольская прокомментировала это событие на своей странице в Facebook.

"Так как я крайне скептически отношусь к рейтингам в принципе, то и не считаю мое присутствие в нем большим достижением. Единственное — просто приятно, потому что я доверяю этому изданию и знаю ребят, которые над ним работают, а они реально шарят", — написала она.

Отметим, что первое место в рейтинге заняла диджей Черная Мадонна (DJ The Black Madonna), на втором месте оказался DJ Carl Cox, третья строчка рейтинга досталась DJ Jackmaster.

Напомним, издание Forbes назвало самого прибыльного актера.