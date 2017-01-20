Секс-скандал Клинтона и Левински экранизируют

История об интимной связи Билла Клинтона и Моники Левински ляжет в основу четвертого сезона популярного сериала "Американская истории преступлений".

Об этом пишет kp.ua.

По данным издания The Hollywood Reporter, за основу возьмут сюжет из книги Джеффри Тубина "Грандиозный сговор: настоящий секс-скандал, который едва не погубил президента".

Увидеть историю на экранах зритель сможет не скоро, в 2018 году покажут второй сезон сериала. В его сюжете также будет реальная история — разрушительный ураган "Катрина", который обрушился на США в августе 2005 года.

Напомним, в финале "Игры престолов" покажут самый длинный эпизод.