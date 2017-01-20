"Евровидение-2017": Стали известны результаты жеребьевки нацотбора

Стал известен порядок выступления артистов, которые прошли в полуфинал нацотбора на "Евровидение-2017".

Об этом сообщает телеканал "СТБ".

Как извсетно, организаторы нацотбора совместно с музыкальным продюсером Константином Меладзе назвали 24 участника, которые будут бороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе, который состоится в мае этого года в Киеве. А сегодня, 20 января, в ходе жеребьевки определился порядок выступления артистов. Участники представят свои песни в трех полуфиналах (4, 11 и 18 февраля) по 8 исполнителей в каждом.

4-го февраля:

1. СКАЙ

2. Рома Веремейчик и группа Lumiere

3. Monochromea

4. Laliko

5. Сальто Назад

6. MamaRika

7. Tayanna

8. Арсен Мирзоян

11-го февраля:

1. Letay

2. Мила Нитич

3. Kuznetsov

4. Aghiazma

5. Detach

6. Rozhden

7. Panivalkova

8. Illaria

18-го февраля:

1. Пающие Трусы

2. O.Torvald

3. Анастасия Прудиус

4. Виталий Козловский

5. Kadnay

6. Melovin

7. Green Grey

8. Vivienne Mort

Финал, на котором мы узнаем, кто будет представлять нашу страну, состоится 25 февраля. Система голосования остается прежней: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют путем смс, после чего баллы от судей и зрителей суммируются. Членами жюри, как и в в прошлом году, являются Константин Меладзе и Андрей Данилко (Верка Сердючка). А третье судейское кресло займет победительница Евровидения-2016 Джамала.

Напомним, Сергей Притула будет вести "Евровидение".