"Евровидение-2017": жеребьевка стран-участниц пройдет 31 января

Жеребьевка, по результатам которой станет известно, какие страны будут представлены в первом, а какие — во втором полуфинале "Евровидения-2017", пройдет 31 января в Колонном зале Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщается на сайте Перший.

В этот же день состоится и церемония передачи символического ключа "Евровидения" мэру Киева Виталию Кличко от президента городского совета Стокгольма Евы-Луизы Эрландссон Слорак.

Что касается процедуры жеребьевки стран-участниц "Евровидения", то первая ее часть будет посвящена определению того, в каком из полуфиналов будут голосовать страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса (Украина), которые ежегодно автоматически проходят в финал.

Следующим шагом станет распределение между двумя полуфиналами еще 37 участников международного песенного конкурса 2017 года. Таким образом, представители 18 стран выступят в первом полуфинале "Евровидения-2017", а представители 19 стран — во втором. Точный порядок выступлений будет определен продюсерами шоу позже.

В итоге в финал "Евровидения" пройдут по десять стран из каждого полуфинала. В общем, вместе с "Большой пятеркой" и страной-хозяйкой конкурса за победу будут бороться 26 участников. За процедурой жеребьевки и ее надлежащим исполнением согласно правилам "Евровидения" будут следить представители Наблюдательного совета песенного конкурса.

Напомним, пианист-виртуоз и участница Нацотбора "Евровидения" создадут кавер на ее конкурсную песню.