"Евровидение-2017": 4 февраля первый полуфинал нацотбора

Уже в эту субботу, 4 февраля, состоится национальный отбор на "Евровидение-2017" от Украины в прямом эфире каналов СТБ и UΛ:Перший.

В завтрашнем отборе примут участие восемь конкурсантов. Среди них:

1. СКАЙ с песней "Я тебе люблю"

2. Рома Веремейчик и группа Lumiere с песней Make It Reel

3. Monochromea с песней Blue Bird

4. Laliko с песней Sugar whisper

5. Сальто Назад с песней О Мамо

6. MamaRika с песней We are one

7. Tayanna с песней I Love You

8. Арсен Мирзоян с песней Geraldine

Члены жюри нацотбора на "Евровидение-2017" от Украины, Джамала, Андрей Данилко и Константин Меладзе, вместе со зрителями в прямом эфире выберут финалистов национального отбора на "Евровидение-2017" от Украины. Финал отбора состоится 25 февраля.

Напомним, СБУ не разрешит России прислать на "Евровидение" никого из "черного списка".