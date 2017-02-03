"Евровидение-2017": 4 февраля первый полуфинал нацотбора

Финал отбора состоится 25 февраля.
Уже в эту субботу, 4 февраля, состоится национальный отбор на "Евровидение-2017" от Украины в прямом эфире каналов СТБ и UΛ:Перший.
В завтрашнем отборе примут участие восемь конкурсантов. Среди них:
1. СКАЙ с песней "Я тебе люблю"
2. Рома Веремейчик и группа Lumiere с песней Make It Reel
3. Monochromea с песней Blue Bird
4. Laliko с песней Sugar whisper
5. Сальто Назад с песней О Мамо
6. MamaRika с песней We are one
7. Tayanna с песней I Love You
8. Арсен Мирзоян с песней Geraldine
Члены жюри нацотбора на "Евровидение-2017" от Украины, Джамала, Андрей Данилко и Константин Меладзе, вместе со зрителями в прямом эфире выберут финалистов национального отбора на "Евровидение-2017" от Украины. Финал отбора состоится 25 февраля.
Напомним, СБУ не разрешит России прислать на "Евровидение" никого из "черного списка".