Новый скандал на "Оскаре": Американскую киноакадемию обвинили в дискриминации по возрасту

Спустя год после обвинений в расизме, Американскую киноакадемию, которая присуждает премию "Оскар", обвинили в дискриминации по возрасту.

Об этом пишет zn.ua, ссылаясь на Deadline.

Согласно данным исследования, за последние три года среди картин, которые были номинированы на "Оскар" в категории "Лучший фильм", главные герои старше 60 лет встречались только в двух, и в обоих случаях их играл Майкл Китон.

Исследователи установили, что лишь 22,3% персонажей старшего возраста в этих лентах — женщины, а всего 10,1% представляют какую-либо расовую/этническую группу. Кроме того, не было найдено ни одного ЛГБТ-персонажа старше 60.

При этом, отмечается в докладе, лица старше 60 лет составляют 18,5% населения США и 14% покупателей билетов в кино в США. Церемония вручения премии "Оскар" в этом году состоится 26 февраля. Рекорд по количеству номинаций в этом году установил мюзикл "Ла-Ла Ленд", представленный в 14 категориях, в том числе, "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий".

Райан Гослинг и Эмма Стоун, которые сыграли главные роли в фильме, номинированы в категориях "Лучший актер" и "Лучшая актриса".

Напомним, букмекеры начали делать прогнозы на "Оскар".