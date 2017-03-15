Министр информполитики назвал деятельность Лободы предательской

Министр информационной политики Украины Юрий Стець прокомментировал поездку известной украинской певицы Loboda (Светланы Лободы) в Москву и ее участие в шоу "Пусть говорят" на телеканале ОРТ.

Об этом пишет ivona.

В Сеть попало видео, в котором Юрий Стець резко высказался о Лободе.

Министр информполитики сообщил, что считает действия артистки предательскими.

"Лобода — это человек, которому не стоит носить паспорт с гербом Украины потому, что мне, как украинскому гражданину, ее деятельность кажется очень предательской", — прокомментировал Стець участие Loboda в шоу "Пусть говорят" на телеканале ОРТ.

Напомним, Порошенко просят лишить Лободу звания Заслуженной артистки и гражданства Украины.