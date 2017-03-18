Курьезный скандал. Трамп выгнал музыкантов One Direction из своей гостиницы

Президент США Дональд Трамп закатил скандал музыкальной группе One Direction и выгнал с одной из своих гостиниц после того, как артисты отказались встретиться с его дочерью.

Об этом в интервью Rollacoaster рассказал один из участников группы Лиам Пейн, сообщает Independent.

По его словам, Трамп позвонил в комнаты ребят с просьбой, чтобы они встретились с одной из его дочерей (Иванкой или Тиффани), однако в то время участники группы спали и менеджер отказался будить их.

"Трамп фактически выгнал нас из своего отеля", — сказал Пейн.

Издание отмечает, что Трамп заявил, что не хочет видеть бойз-бэнд в своем отеле и даже не дал им уйти через черный ход.

Напомним, американский писатель Стивен Кинг сравнил Трампа с хулиганом, который портит дорогой автомобиль.