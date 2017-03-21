Украинская певица объяснила, как нужно поступить с участницей от России на конкурс "Евровидение"

Страна-агрессор, которая уничтожает украинский народ не имеет права стоять на нашей земле.

Об этом Заслуженная артистка Украины, солистка Национальной филармонии Украины и Заслуженного академического ансамбля песни и танца ВСУ Ярослава Руденко заявила на чате в "Главреде".

"Я бы запретила России участвовать в любых конкурсах, которые проходят на территории нашего государства. Страна-агрессор — Россия, которая уничтожает наш народ не имеет права стоять на нашей земле. Не важно, кого они посылают участником на конкурс. Важно понимать, что мы должны всему миру и, в первую очередь, себе не изменить и еще раз утвердить, что у нас идет война, и воюем мы с Россией. И будет очень нездраво стране-оккупанту принять участие в национальном конкурсе", — заявила Реденко.

Напомним, Оксана Билозир жёстко прокомментировала участие России в "Евровидении-2017".