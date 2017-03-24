В Украине создают институт книги

В Украине работают над созданием Института книги.

Об этом сообщает bagnet.org.

"Пока Министерство разрабатывает структуру и штатное расписание Института книги. Могу сообщить, что в ближайшие дни, а именно на той неделе, будет объявлен конкурс на должность директора Института и на прием заявок от кандидатов в состав его Наблюдательного совета", — заявил министр культуры Евгений Нищук.

Он напомнил, что еще в прошлом году парламент принял закон о создании нового института — Украинский институт книги, который является государственным учреждением, относится к сфере управления центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сферах культуры и искусств, и осуществляет свою деятельность согласно уставу, который утверждается данным органом.

Напомним, СБУ предотвратила незаконный вывоз в Россию старопечатной книги "Апостол".