Савченко предложила провести "Евровидение" в зоне АТО

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко посчитала необходимым устроить песенный конкурс "Евровидение-2017" на границе с Россией, где проходят военные действия.

Об этом она заявила в эфире телеканала News One.

Нардеп выразила надежду, что таким образом возможно будет помирить Россию и Украину.

По словам Савченко, музыкальный конкурс больше не несет красоты и счастья для души, а превращается в "политическую грязь".

"Так ли важно петь, когда кто-то погибает? Нет, это не важно. Важно петь на фронте, когда кого-то убивают снаряды для того, чтобы поддержать дух тем, кто идет под эти снаряды. Давайте устроим шоу, там, где ему место — на линии разграничения. А если никто не хочет ехать туда, то тогда лучше это шоу вообще не устраивать, поскольку все это превращается в политическую грязь, которой сейчас есть "Евровидение". Оно больше не несет в себе той идеи, которую должно нести, той красоты песни и блага для души людей, ради чего оно было придумано. Поэтому, я или против него, или за, только на линии огня", — подытожила Надежда.

Политик высказала мнение, что украинская сторона должна четко следовать поставленной позиции по отношению к России, которая возмущена недопуском на "Евровидение-2017" своей представительницы Юлии Самойловой, нарушившей законодательство Украины.

"Если мы говорим слово, мы не отступаем назад, потому что можно занять позу и всю жизнь терпеть, а можно высказать свою позицию и придерживаться ее", — заявила Надежда Савченко.

Напомним, Надежда Савченко спела в прямом эфире.