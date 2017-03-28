Фронтмен "Бумбокса" поделился своим отношением к войне РФ с Украиной

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк поделился собственным мнением относительно войны Украины против российского агрессора.

Об этом он рассказал в интервью "Крым.Реалии".

Музыкант отметил, что украинцы не воюют с Гоголем, Пастернаком, Брюлловым и уж точно не с Толстым. Война ведется против "имперски настроенных узурпаторов власти, которые пытаются навязать нам межкультурный, межэтнический конфликт". "Проблема только в одном: моя страна ни на кого не нападала, мы ведем оборонительную войну и сдерживаем, — будем называть вещи своими именами, имперски настроенных узурпаторов власти, которые пытаются навязать нам межкультурный, межэтнический конфликт. Украинцы не воюют с Гоголем, Пастернаком, Брюлловым, и уж точно не с Толстым. Они воюют с людьми, которые вцепились за власть, и любой ценой, имперскими амбициями, пытаются уничтожить наше государство", — отметил Андрей Хлывнюк.

При этом он рассказал, что скучает по России. "Не буду скрывать, я скучаю по России, потому что очень много времени проводил в этой стране, и знаю, что там живут очень нехорошие люди", — сказал музыкант.

Напомним, Оля Полякова рассказала, когда выступит в России.