В мэрии пообещали переснять ролик о Киеве к "Евровидению"

Видеопрезентация города Киева, которую раскритиковали в соцсетях, не будет использоваться в рамках промо "Евровидения-2017" — в мэрии планируют снять для этого новый ролик.

Об этом "Стране" сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В мэрии также подтвердили информацию "Страны" о том, что видео, которое сегодня опубликовало Министерство иностранных дел Украины (МИД), было снято мэром города еще в прошлом году, когда Киев участвовал в конкурсе городов на право принимать "Евровидение".

"Тот ролик, который сегодня все обсуждают — одно из презентационных видео Киева. Это визитка, подготовленная мэром Киева Виталием Кличко к битве городов, которая проходила в июле 2016 года (корда решалось, какой город будет принимать "Евровидение". А в рамках промоции города непосредственно для "Евровидения" снималось и снимется еще не одно видео. Сейчас, в том числе, проходят соответствующие тендеры. А на сайте МИДа опубликовано первое видео — презентация Киева городским головой в июле 2016", — заявили в КГГА.

Эту же информацию "Стране" подтвердила руководитель пресс-службы мэра Киева Оксана Зиновьева.

"Этот ролик готовили в рамках подготовки к Евровидению, но не как основной или финальный промо-ролик Киева. Это видно и по его формату, он слишком длинный, 2.30 минут", – сказала "Стране" Зиновьева. — Мы готовили его летом прошлого года к заседанию комиссии Евровидения по поводу определения города, в котором состоится песенный конкурс. Поэтому видео информативное – сколько аэропортов, гостиниц, какая инфраструктура, безопасность (Согласно с условиями, которым должен был соответствовать город-хозяин). Также этот ролик мы передавали на НТКУ на "битву городов" (правда, сокращали его и подавали без английских субтитров)".

В мэрии добавили, что ожидаемая стоимость промо-ролика к "Евровидению" — 270 тысяч гривен. За ходом тендера можно следить на сайте ProZorro.

К тому же, в КГГА недоумевают, почему вдруг пиар-служба Минисетрства иностранных дел вдруг решила сейчас опубликовать визитку Киева почти годичной давности. Подробности об опубликованном видео ранее уже выясняла "Страна".

Напомним, Савченко предложила провести "Евровидение" в зоне АТО.