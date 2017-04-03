В Украине назвали претендентов на престижную кинопремию

Украинская Киноакадемия назвала список фильмов, вошедших в longlist номинантов конкурса Национальной Кинопремии "Золота Дзига".

Об этом сообщается на официальном сайте Киноакадемии, передают Українські Новини.

Полный список фильмов, которые будут соревноваться в конкурсе Национальной Кинопремии насчитывает 54 киноленты. 12 из них – полнометражные игровые фильмы, 15 — короткометражных игровых, 19 — документальных, 8 — анимационные. Всего было подано 76 лент, каждая из которых прошла предварительную селекцию на соответствие требованиям Регламента Первой Национальной Кинопремии.

Полнометражный игровой фильм:

1."Живая", режиссер Тарас Химич

2. "Конкурсант. Смертоносное шоу", режиссер Александр Беляк

3. "Однажды в Украине. Революция", режиссер Игорь Парфенов

4. #SELFIEPARTY, режиссер Любомир Левицкий

5. "Моя бабушка Фанни Каплан", режиссер Алена Демьяненко

6. "Восемь", режиссер Александр Шапиро

7. "Гнездо горлицы", режиссер Тарас Ткаченко

8. "Полет золотой мушки", режиссер Иван Кравчишин

9. "Плен", режиссер Анатолий Матешко

10. "Слуга народа 2", режиссер Алексей Кирющенко

11. "Теперь я буду любить тебя", режиссер Роман Ширман

12. "Я с тобой", режиссер Олег Туранский

Короткометражный игровой фильм:

1."Кровянка", режиссер Аркадий Непиталюк

2. uCRANE, режиссер Екатерина Кузьменкова

3. "Без тебя", режиссер Нариман Алиев

4. "Высокая Гора", режиссер Владимир Бакум

5. "Все будет хорошо", режиссер Тоня Ноябрева

6. "Давай не сегодня", режиссер Кристина Сиволап

7. "Квадраты", режиссер Олег Филипенко

8. "Палец", режиссер Юрий Карабак

9. "Розовая карта", режиссер Эль Парвулеско

10. "Бешенство", режиссер Марыся Никитюк

11. "Холодная квартира", режиссер Сергей Анашкин

12. "Кто подставил Кима Кузина?", режиссер Антонио Лукич

13. "Гвоздь", режиссер Филипп Сотниченко

14. "Черногора", режиссер Тарас Дронь

15. "Голден лав", режиссер Павел ОстрИков

Документальный фильм:

1."Главная роль", режиссер Сергей Буковский

2. Dustards, режиссер Станислав Гуренко

3. REVE TA STOHNE ON TOUR, режиссер Надежда Парфан

4. "История рук", режиссер Дмитрий Бондарчук

5. "Выиграть все", режиссер Дмитрий Томашпольский

6. "Десять секунд", режиссер Юлия Гонтарук

7. "Живая ватра", Остап Костюк

8. "Крым, как это было", режиссер Константин Кляцкин

9. "Лобановский навсегда", режиссер Антон Азаров

10. "Мариуполис", режиссер Мантас Кведаравічюс

11. "Одесса как она есть. Люди-События", режиссеры Роман Волчак, Андраник Давтян

12. "Панорама", режиссер Юрий Шилов

13. "Переломный момент: война за демократию в Украине", режиссер Олесь Санин

14. "Родные", режиссер Виталий Манский

15. "Украинские шерифы", режиссер Роман Бондарчук

16. "Счастье", режиссер Олеся Савченко

17. "Русский дятел", режиссер Чэд Грасиа

18. "Воины духа", режиссер Татьяна Кулаковская, Анна Мартыненко

19. "Моя последняя остановка", режиссер Роман Прокопчук

Анимационный фильм:

1."Влюбленный Ежик", режиссер Александр Спаринский

2. "Ты сможешь все", режиссер Никита Тимощук

3. "Миша и Лунная Звонка!", режиссер Людмила Ткачикова

4. Bike Portraits, режиссер Саша Даниленко

5. "Кобзарь 2015", режиссер Богдан Шевченко

6. "Лахмітко", режиссер Олег Педан

7. "Никита Кожемяка", режиссер Манук Депоян

8. "Оракул найденного ботинка", режиссер Анжела Богаченко

Вручение наград Первой Национальной Кинопремии состоится 20 апреля в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Напомним, британская академия телевидения и киноискусств (BAFTA) назвала своих победителей.