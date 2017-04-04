Организаторов "Евровидения" попросили уважать суверенитет Украины

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) призвала организаторов "Евровидения" уважать суверенитет Украины и не превращать Европейский вещательный союз (ЕВС) в инструмент "усиления чужих политических манипуляций".

Соответствующее заявление опубликовано на сайте телеканала "UA:Перший".

Члены наблюдательного совета НОТУ ознакомились с письмом генерального директора ЕВС Ингрид Дельтенре к премьер-министру Владимиру Гройсману. В НОТУ подчеркнули, что российская певица Юлия Самойлова нарушила суверенитет и законы Украины. "Кроме Российской Федерации, ни одна другая страна, общественные вещатели которой входят в Европейский вещательный союз, не имеет оснований оспаривать такую квалификацию действий Юлии Самойловой, поскольку ни одна европейская страна не признает принадлежности Крыма Российской Федерации. Мы полностью разделяем негативные чувства членов Европейского вещательного союза по поводу того, "что нынешнее соревнование используется как средство в нынешнем противостоянии между Российской Федерацией и Украиной", — говорится в заявлении.

В НОТУ призвали ЕВС уважать суверенитет страны: "Призываем Ингрид Дельтенре и в ее лице Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины, не превращать Европейский вещательный союз в инструмент усиления чужих политических манипуляций и не препятствовать такими заявлениями нормальному и полноценному проведению конкурса — как в этом году, так и в будущем. Призываем также избегать угроз относительно исключения Украины из числа участников конкурса "Евровидение".

Россия выбрала для участия в "Евровидении-2017" певицу Юлию Самойлову с песней "Flame is Burning". 22 марта Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну Самойловой как незаконно посетившей оккупированный РФ Крым, на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.

Напомним, Порошенко прокомментировал запрет на въезд Самойловой.