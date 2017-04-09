Аналитик рассказал, как "Евровидение" могло нанести очень болезненный удар по Москве

Москва не сможет наказать Киев за запрет россиянке Юлии Самойловой посетить Украину для участия в международном конкурсе песни "Евровидение-2017". В то же время Россия могла бы получить очень болезненный удар.

Об этом политический аналитик, бывший нардеп Тарас Чорновил рассказал на чате в "Главреде".

"Рискну предположить, что самого страшного мы все-таки избежали. Российскую участницу, пользуясь различными нормами международного права теоретически можно было бы и допустить в страну, разыграв при этом колоссальную антироссийскую акцию. Представьте себе: весь Киев увешан плакатами, на которых за ее спиной, прикрываясь женщиной в инвалидной коляске, в Украину лезут путинские солдаты. Вариантов было достаточно, чтобы нанести очень болезненный удар по Москве и при том якобы великодушие проявить", — говорит политический эксперт.

"Но после убийства [экс-депутата Госдумы РФ VI созыва Дениса] Вороненкова не покидает меня ощущение следующего сценария: жестокая акция наших "ветеранов АТО" (примерно, таких же ветеранов, как и те, что на Бахмутский трассе) против певицы в инвалидной коляске. Как вершина провокации — ее убийство. Угадайте с одного раза, какие бы документы нашли в карманах убийц? Россия уже имеет отработанный метод нужных терактов руками наших граждан", — напомнил аналитик.

"Поэтому могу предположить, что готовили нечто подобное. А теперь могут кричать, сколько влезет. Добиться жесткого антиукраинского вердикта Европейского союза телевещателей Москве не удалось. Ну, что же, обольют каким-то особенно утонченным способом нас еще раз грязью... Но каких-то методов прямого "наказания" я не вижу. Опасаться надо разве каких-то общих терактов, взрывов, заворушек т.д. накануне конкурса, чтобы запугать гостей и организаторов", — подытожил Чорновил.

Напомним, ранее Чорновил рассказал, что бежавший из России, получивший украинское гражданство и расстрелянный в центре Киева Вороненков был обречен.

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