В Киеве готова сцена "Евровидения-2017", опубликованы фото

В киевском Международном выставочном центре полностью завершено строительство сцены песенного конкурса "Евровидение-2017".

Об этом рассказал исполнительный продюсер шоу Павел Грицак, пишет UA:Перший.

По данным издания, 20 апреля на площадке пройдут технические репетиции статистов, во время которых будут работать все телекамеры, световое, звуковое и видеооборудование.

"Все строительно-монтажные работы для сцены завершены. Сейчас мы ожидаем реквизит от нескольких стран-участниц. Это маленькие, но чрезвычайно важные детали и для делегаций, и собственно для телевизионного шоу", — отметил Грицак.

Напомним, в "Евровидении-2017" будут участвовать 42 страны, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, финал — 13-го. Российский "Первый канал" решил отказаться от трансляции конкурса из-за того, что Украина запретила участнице от РФ Юлии Самойловой въезд на свою территорию.

Украинская певица Джамала с песней "1944" победила в "Евровидении-2016", выборов право на проведение мероприятия в нашей стране. В 2017-м на шоу укранское государство представит рок-группа O.Torvald.

Фото: 1tv.com.ua