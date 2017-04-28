Новый скандал на росТВ. Писатель унизил ведущую, назвав "тупой скотино", опубликовано видео

Российский писатель Михаил Веллер устроил скандал в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" — сначала он агрессивно попросил ведущую не перебивать его, вырвал студийный микрофон, швырнул чашку, облив журналистку водой, и убежал из студии, на прощание назвав ее "скотиной тупой".

Конфликт разгорелся, когда ведущая и гость студии обсуждали выборы во Франции.

Во время ответа писателя ведущая перебила его короткой фразой. У Веллера это вызвало раздражение, и это спровоцировало гневную реакцию Веллера.

"Вы ведущая или вы спотыкающая, мешающая и затыкающая? Вы мешаете работать, вы не помогаете", — кричал он.

"Это не диалог, это затыкание. Я не нуждался ни в каких репликах и не задавал никаких вопросов... не изводите меня", — возмущался писатель.

Смущенная ведущая извинилась перед зрителями за недостойное поведение писателя.

"Извините, пожалуйста, мне очень стыдно за Михаила Веллера. Это немножко не самое правильное поведение. Я думаю, что он немножко погорячился", — сказала она.

Главред радиостанции Алексей Венедиктов заявил, что "Эхо" прекращает сотрудничество с Веллером, пока он не извинится перед ведущей.

Эхо Москвы прекращает свое сотрудничество с Михаилом Веллером до его извинения перед Ольгой Бычковой. — Алексей Венедиктов (@aavst) 27 квітня 2017 р.

Сеть отреагировала на поведение "неадекватного" писателя.

Так нардеп Рефат Чубаров на своей странице в Facebook поддержал российскую журналистку.

Поддержал российскую коллегу и журналист Айдер Муждабаев: "И по Борщову. Коротко. Веллер — не только гнус-крымнашист, но и банальный мудак. Ольга Бычкова — молодец. А России — северный пушной зверёк. Больше тут сказать нечего".

Напомним, советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова — Илья Кива эмоционально выступил на одном из российских телеканалов.

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