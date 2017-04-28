Режиссер о лидере O.Torvald: очень усердный парень — "прогрызет" любой камень

Номер украинской группы O.Torvald подходит для конкурса "Евровидение" и соответсвует его требованием.

Об этом заявил режиссер, совладелец Red Glass production, автор документального фильма "Dustards" Станислав Гуренко на чате в "Главреде".

Режиссер признался, что целиком номер Жени Галича он не видел, лишь урывками. "К сожалению, я видел его только кусками. Но то, что я увидел, однозначно подходит конкурсу и имеет правильное направление, а именно — создание шоу. Мне выпадала возможность поработать с Женей, и я точно могу сказать, что он очень усердный парень и сможет "прогрызть" любой камень, чтобы добиться своего. Искренне болею за него", — сказал Гуренко.

Он также одобрительно оценил промо материалы "Евровидения" в Киеве. "Ничего ужасного и плохого я еще не увидел. За это отвечают довольно компетентные и творчески одаренные люди, поэтому тут я пока спокоен".

Напомним, РФ вызвало ажиотаж появление пейзажей Крыма в проморолике "Евровидения-2017".