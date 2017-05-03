Джамала получит за выступление на "Евровидении-2017" почти миллион гривен

Победительница "Евровидения-2016" певица Джамала получит за выступление во время нынешнего песенного конкурса 985,5 тыс. грн

Об этом говорится на портале госзакупок "Прозорро", передает Эспрессо.TV.

Именно в такую сумму заказчик ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" оценила выступление певицы в интервальных актах "Евровидения".

Для сравнения, победительница "Евровидения-2004" Руслана

получит за свое выступление 393 652 грн.

На выступление в финале группы Onuka с Национальным академическим оркестром народных инструментов предусмотрено 213 тыс. грн. При этом певица Наталья Жижченко и музыканты Onuka из этой суммы получат 45 тыс. грн.

При этом за создание короткометражного фильма "Евровидение с Веркой Сердючкой" НСТУ планирует заплатить 1,8 млн грн.

Напомним, актриса Эмма Уотсон может получить до 15 млн долларов за роль в "Красавице и чудовище".