Исполнительный директор "Евровидения-2017" рассказал, будут ли санкции для Украины

Во время пресс-конференции исполнительный директор "Евровидения-2017" Йон Ола Санд рассказал, быть или не быть наказанию для Украины за недопуск Юлии Самойловой на территорию нашего государства.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Вопрос санкций для Украины после решения СБУ о запрете въезда российской конкурсантки на территорию страны активно обсуждался в прессе.

Впрочем, один из организаторов музыкального первенства опроверг информацию о воплощении их в жизнь.

"На данный момент еще нет ни одного решения о наказании. Сейчас мы сконцентрированы на" Евровидении "в Киеве, а в июне наблюдательный совет соберется и тогда мы будем решать ситуацию с недопуском российской участницы. Пока ни о каких санкциях речь не идет, но, как мы говорили ранее, недопуск участницы из России нарушает аполитичность конкурса", — подтвердил Йон Ола Санд.

При этом исполнительный директор конкурса подчеркнул, что сейчас все силы оргкомитета направлены на проведение шоу без ошибок и на высшем уровне.

Напомним, журналистов в Севастополе попросили не говорить с Самойловой о "Евровидении".