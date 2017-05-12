Россияне сами себя загнали в изгои — Шендерович

Российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович считает, что его соотечественники сами себя загнали в изгои.

Об этом он рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

В то же время литератор выразил мнение, что РФ находится "по дороге к Эфиопии, на уровне Венесуэлы".

"Мы в этом ряду. И кто у нас рядом с нами, на параде стоял? Царь Додон (президент Молдовы Игорь Додон — Ред.) молдавский… Никого, кроме… опустело вокруг", — отметил аналитик.

По его словам, россияне "сами себя в изгои загнали". "Ребята, если вы готовы — миллионы людей — ассоциировать себя с Путиным (президент РФ Владимир Путин — Ред.), то получайте Додона на 9 мая, единственного вашего союзника. Других нет, извините", — подчеркнул Шендерович.

Ранее российско-американский историк Юрий Фельштинский говорил, что в России смена режима может произойти только в результате очередной военной катастрофы, в которую президент Владимир Путин втягивает страну.