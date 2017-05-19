Книжный Арсенал: что почитать детям

Стартовал пятидневный книжный марафон, один из крупнейших форумов Восточной Европы — "Книжный Арсенал". Его программа не по-детски насыщена — презентации, дискуссии, круглые столы начинаются каждый час на нескольких площадках одновременно. Часть из них — именно для детей .

Почетным гостем детской программы станет одна из лучших шведских художниц-иллюстраторов, автор книг для подростков, член жюри премии Астрид Линдгрен — Анна Хеглунд. Приедет в Киев и норвежская писательница А. Аудгильд Сульберг, автор трилогии о девочке-альбиноске Анне Беа. Ее издает ВСЛ. Чтения с Сульберг и Натальей Иваничук по мотивам книг "Кто против суперкрутых" запланированы на пятницу, 19 мая, в 12:00, зал "Папір". Кроме того, детям стоит посетить встречу с Катериной Таберко из Беларуси. Она организовала издательство "Артбукс".

Среди событий из обязательной детской программы — интерактивное чтение "Папа, почитай мне" и научно-популярное шоу-презентация книги Кузька Кузякина "Біла трохи чорна-пречорна книжка". В последней серьезные научные вопросы будут изложены в доступной для детей форме (19 мая 16:00, Детские мастерские).

И, конечно же, вряд ли кто-то сможет уйти с форума без новой книги для детей.

В этом году "Книжный Арсенал" подготовил множество новинок для детей 10-14 лет. Некоторые издания — настоящая находка для родителей. С их помощью дети не только сами смогут понять, что же происходит, когда они взрослеют, они помогут родителям вспомнить и заново пройти все тонкости этого возраста. Не зря же "Книжный Арсенал" поднимает специальную тему: "Про чтение и прочтение: читать и думать". Она о том, как мы читаем и как принимаем решение на основе прочитанного.

По результатам первого дня "Главред" предлагает небольшой, субъективный, обзор новинок.

"Будинок" Дж. Патрика Льюиса, "А-ба-ба-га-ла-ма-га"

В этой книге прекрасно все — и четкий, лаконичный, но такой чувственный текст, и детальные, тонко прописанные иллюстрации. Книга лауреата международной премии Ханса Кристиана Андерсена с иллюстрациями Роберто Инноченти не может оставить равнодушной ни детей, ни взрослых.

Это философский рассказ о старом доме, который пережил две войны, свадьбы и похороны, рождение детей, слышал их смех и слезы, а потом опустел и стал угасать. А вот иллюстрации хотят продлить его жизнь. Хотя бы в воспоминаниях. Они просто красивые, теплые, от них веет теплом и любовью…

Поговорить о книжке с издателем можно будет в воскресенье 21 мая в 14:00, зал "Папір"

"Книга рекордів Говорухи" Саши Кочубей, "Фонтан казок"

Эта повесть — продолжение рассказа о 10-летнем Андрее по прозвищу Андроид "Сім нескладух Говорухи". У него и друга Юрчика — новое несчастье: девочки перестали обращать внимание на них, а влюбились в киноактеров. Поэтому мальчики решают идти на хитрости и подвиги — устанавливать любые рекорды, чтобы прославиться и победить соперников.

В этой истории многие школьники могут узнать себя и посмотреть на свои действия со стороны.

Автограф-сессия автора состоится 21 мая в 16:00 у стенда издательства.

"Про це говорять лише з кроликами" Анны Хеглунд, "Видавництво"

Эта скромная, и даже меланхоличная книга, одна из самых известных арт-книг шведской детской писательницы и иллюстратора Анны Хеглунд. За нее она получила несколько премий.

В украинском издательстве "Про це говорять лише з кроликами" — уже вторая книга автора. После ее первой "Бути мною" множество взрослых замечали: им в 13 лет не хватало именно такой книги.

Кролик в книге — это ребенок, чувствительный, ранимый, живущий в своем мире. Автор исследует его мысли, желания и чувство одиночества. Но он хочет быть среди людей. "Иногда, когда я с другими, я чувствую себя переодетым в другого. В кого-то, кто очевидно похож на меня, но я-то сам стою со стороны", — так думает 13-летний кролик или ребенок, один из тех, кто рядом с нами.

Его, как и многих детей, семья просит измениться. Но разве это так просто сделать? Это понимает только дедушка, который и сам такой же чувствительный кролик.

Книга не о том, как измениться, а о том, как оставаться самим собой. Она интересна не только детям, но и полезна родителям, чтобы понять — все дети такие разные.

Текст дополнен иллюстрациями — фотографиями, коллажами и тактильными элементами.

Презентация состоится в воскресенье, 21 мая, в 13.00. в зале "Папір"

"Як приручити дракона" Крессида Ковелла, "Рідна мова"

Некоторые дети считают, что книжки читать куда более интересно, чем смотреть мультфильмы. Возможно, для кого-то это будет как раз тот случай.

"Як приручити дракона" — книга на украинском языке о приключениях маленького викинга и его дракона. Если другие народы приручали собак, лошадей, буйволов, то викинги — драконов. Каждый мальчик должен был найти себе такого, а потом приручить. И сыну вождя племени лохматых разбойников Икингу с острова Олух (в украинском переводе — Гиккусу с острова Лобур. — Ред.) это удалось благодаря настойчивости и доброте.

"28 днів із життя Бурундука" Ивана Андрусяка, "Фонтан казок"

Самые новые приключения Бурундука — Ивася Бондарука. Это продолжение ранее написанных историй "Вісім днів із життя Бурундука" — книга вошла в престижный каталог лучших детских книг мира "White Ravens". Теперь вместо восьми дней Андрусяк предлагает прожить с его героем сразу 28. За это время читатель узнает о многом: что нового в его школьной жизни, опасна ли химия, можно ли понравиться однокласснице и какие таинственные шаги звучат по ночам в комнате. Автор любит своего героя и пытается сказать с его помощью: быть не таким, как все — можно.

"Джейн, лисиця і я" Фани Бритт, "Виват"

Еще одна книга о том, как быть не таким, как все, а одиночество и насмешки в школе можно победить благодаря своему воображению и чтению. Об этом графический роман канадского драматурга Фанни Бритт и художницы Изабель Арсено. Это история девочки Элен, которую называют современной Джейн Эйр.

У Элен нет друзей, ее постоянно дразнят и обижают одноклассники. Она даже сама поверила в то, что никому не нужна, как та толстая сарделька, как ее прозывают одноклассники, и друзей у нее быть не может. И девочка начинает читать. Она пытается поставить себя на место влюбленной Джейн Эйр. Она даже представляет сардельку в купальнике, которую обнимает безутешный мистер Рочестер. Но главное — у нее появляется подруга. Пусть и на страницах книги.

"День усіх білок" Ирены Карпы, "Чорні вівці"

Наверное, каждая мама мечтает написать книгу для своих детей, и у нее в голове крутятся сотни сюжетов. И Ирена Карпа записала свою историю о лесных жителях. Они смелые, смешные и умеют принимать решения.

Сюжет прост. В карпатском лесу живет семья белок — мама, папа и бельчата. Они дружны и веселы. Но иногда семье приходится спасаться от собак и остерегаться куниц. Чтобы не попасться в капкан, им, как и всем детям, надо отличать хороших людей от плохих.

Презентация состоится 20 мая в 15:30 в зале "Папір"

"Шевченко від А до Я" Леонида Ушкалова, ВСЛ

Просто и доступно о Тарасе Шевченко. Книга для семейного прочтения известного шевченковеда Леонида Ушкалова. Проиллюстрировала — художница Анастасия Стефурак. В ней — жизнь и творчество талантливого живописца, писателя, поэта, драматурга, певца, актера, скульптора и фотографа.

Из книги можно узнать, какое любимое время года Тараса Шевченко, какого цвета глаза нравились ему, о чем думал, глядя на звезды.

Это уже третья азбука-энциклопедия из серии издательства (две предыдущие книги рассказывали об Иване Франко и митрополите Андрее Шептицком). На очереди — Леся Украинка и Богдан-Игорь Антоныч.

"Мій дідусь" Катарины Собрал, "Основи"

Это чудесный рассказ маленького мальчика о дедушке, у которого всегда хватает на него времени. Они вместе ходят на пикники, посещают врача, дедушка забирает внука из школы, запускает с ним бумажные самолетики. Все расписано по часам и каждый час в этой истории очень важен. Надо об этом просто подумать.

В книге минимум текста и максимум иллюстраций. И очень сложно сказать, что важнее: форма или содержание. Автор арт-бука — португальский иллюстратор Катарина Собрал — получила за нее самую престижную премию для иллюстраторов детских книг в Болонье в 2014 году.

"Про малого крота, який хотів дізнатися, хто наклав йому на голову" Вернера Гольцварта, "Чорні вівці"

Еще одна премьера черновицкого издательства "Чорні вівці" с более чем броским названием. На самом деле, это детективная история о процессах, происходящих в теле человека.

"У меня есть большое подозрение, что отзывы на книгу будут полярными — или восхищенные, или "как такое можно показывать детям", или еще лучше "зачем такое издавать". Будто какашки и сам процесс опорожнения не является такими же естественными для живых организмов, как потребности есть и дышать. И будто об этом не надо говорить с детьми, — говорит переводчица Александра Григоренко. — Думаю, "Крот" может быть хорошим началом разговора с ребенком о нормальном восприятии своего тела, о физиологических процессах, которые в нем происходят. И просто классным развлечением, потому что книга написана и нарисована с отличным и очень светлым чувством юмора".

Презентация книги 21 мая в 12:00 в зале "Папір"