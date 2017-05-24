"Каменскую" не пустили в Украину. Елене Яковлевой запретили въезд на три года

Помощник председателя Госпогранслужбы — пресс-секретарь Олег Слободян подтвердил, что российскую актрису Елену Яковлеву (на новый пик популярности ее вознесла роль Насти Каменской в сериале "Каменская") пограничники не пустили в Украину.

Об этом он рассказал агентству УНИАН.

По словам спикера, артистка незаконно посещала захваченный РФ Крым, поэтому ей на три года запрещен въезд в нашу страну.

"Сегодня (24 мая — Ред.) во время паспортного контроля пассажиров, следовавших поездом из Российской Федерации, была выявлена… Яковлева, в отношении которой была информация о том, что она посещала оккупированный полуостров вопреки украинскому законодательству через временно закрытые пункты пропуска", — отметил Слободян.

Вместе с ней ехали еще два человека, им отказали в пересечении границы без запрета въезда на какой-то срок. "… по ним не было убедительной информации о том, что они действительно посещали оккупированную территорию", — добавил помощник главы ГПСУ.

Ранее сообщалось, что СБУ запретила въезд в Украину американскому актеру Стивену Сигалу, который в прошлом году получил гражданство России. Актер в 2014-м выступил в оккупированном Крыму на фоне флагов самопровозглашенной ДНР.