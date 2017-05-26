Трейлер "Игры престолов" установил рекорд по просмотрам

Трейлер нового сезона сериала "Игра престолов" набрал 61 миллион просмотров за первые сутки.

Об этом сообщило издание Deadline.

В HBO отметили, что этот показатель является рекордным среди всех трейлеров телешоу.

При подсчете учитывались данные как YouTube, так и других интернет-платформ, среди которых Facebook и Twitter.

Интерес к седьмому сезону "Игры престолов" обострился после премьеры видео "Долгая дорога к трону", которая состоялась 30 марта 2017 года. Для HBO это стал самый просматриваемый тизер. Сейчас ролик набрал 67,6 миллионов просмотров.

В новом трейлере зрителям показали, что один из главных героев проекта Джон Сноу объявляет, что началась Великая война.

В начале ролика Серсея Ланнистер говорит (вероятно, своему брату Джейме): "Враги на востоке, враги на западе, враги на юге, враги на севере. Что бы ни стояло на нашем пути, мы одолеем".

Кроме того, в трейлере предположительно показан момент прибытия в Вестерос Дейенерис Таргариен.

Премьера новых эпизодов состоится 16 июля на телеканале HBO. Всего в сезоне будет семь серий.

Игра престолов — драматический фэнтези-сериал. Начал выходить с 2011 года. После седьмого сезона запланирован еще один — последний. Литературной основой стал цикл книг "Песнь льда и пламени" фантаста Джорджа Мартина.

Напомним, актриса из "Игры престолов" вошла в состав жюри Одесского кинофестиваля.