В Гарварде будут изучать историю с помощью сериала "Игра престолов"

В самом известном университете планеты — Гарварде решили ввести новый курс лекций по истории.

Об этом пишет kp.ru.

Название курса красноречиво говорит само за себя: "Настоящая "Игра престолов": от современных мифов до моделей Средневековья".

Лекции, послушать которые не откажется ни один настоящий поклонник романов Мартина или снятого по ним еще более популярного сериала "Игра престолов", будут посвящены средним векам и охватят 5-16 века истории Евразии. Задача курса, который начнут читать осенью этого года – найти аналогии и несоответствия между романами и сериалом, с одной стороны, и реальной историей, литературой, религией и легендами средневековья, с другой. Главным орудием поисков будут исследования главных героев романов и сериала: короля, хорошей жены, сыновей короля, искателя приключения и так далее. Об этом журналу Time рассказал один из авторов курса – профессор средневековой истории Шон Гилсдорф. Вместе с ним лекции по "Игре престолов" будет читать еще один историк — Раша Киракосян, профессор германской истории и истории религии.

Главным источником материала для лекций, по словам Гилсдорфа, станут биографии средневековых королев. Для того, чтобы усвоить курс, студентам потребуется прочитать массу средневековых хроник.

Напомним, трейлер "Игры престолов" установил рекорд по просмотрам.