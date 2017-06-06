Известный российский писатель отказался от престижной премии из-за агрессии РФ против Украины

Писатель Виктор Пелевин через своего представителя сообщил, что досрочно отказывается от российской литературной премии "Большая Книга".

Об этом пишет gazeta.ua.

"Причина отказа в том, что с ним в одном списке номинантов находятся "писатели", которые поддержали агрессию России против Украины", — сообщает Лента.

"Приличные люди должны держаться подальше от всего, что связано с поддержкой этой варварской войны против родственного братского народа" — заявил писатель.

Напомним, писатель Василий Шкляр отказался от Шевченковской премии.