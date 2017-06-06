Известный российский писатель отказался от престижной премии из-за агрессии РФ против Украины

Пелевин не поддерживает агрессию России против Украины.
Писатель Виктор Пелевин через своего представителя сообщил, что досрочно отказывается от российской литературной премии "Большая Книга".
Об этом пишет gazeta.ua.
"Причина отказа в том, что с ним в одном списке номинантов находятся "писатели", которые поддержали агрессию России против Украины", — сообщает Лента.
"Приличные люди должны держаться подальше от всего, что связано с поддержкой этой варварской войны против родственного братского народа" — заявил писатель.
Напомним, писатель Василий Шкляр отказался от Шевченковской премии.