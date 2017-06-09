Шапка Мономаха. Почему Путин ворует чужую историю

Президент РФ Владимир Путин объявил королеву Франции Анну Ярославну "русской", потому что Россия пытается скрыть свои ордынские корни.

Об этом архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря) рассказал на чате в "Главреде".

"С самого начала Московское государство, имея свои корни в монголо-татарской орде и выйдя из нее, но сохранив ее традиции государственности и отношений власти и народа, всячески пытается скрыть эти корни и выдать себя за что-то другое", — напомнил украинский священник.

"Наиболее живописным символом этого является "шапка Мономаха" — головной убор среднеазиатской работы, купленный или подаренный князю Ивану Калите в Орде, веками выдаваемый за венец византийских императоров, который должен был служить доказательством наследования Московского государства от Византии", — иронизирует архиепископ Черниговский и Нежинский.

"Сейчас о многих подобных фактах знают преимущественно специалисты, но для меня совершенно очевидно, что Путин только продолжил ту традицию, которая в Московии лелеялась веками. Во времена Алексея Михайловича вполне официально провозглашалось, что царский род Романовых происходит от Октавиана Августа, римского императора, а первый митрополит, который жил и умер в Москве, Петр — якобы тот самый митрополит, который крестил Русь. Хотя между этими событиями почти 350 лет", — говорит секретарь Священного Синода УПЦКП.

"Поэтому нет ничего странного, что Путин продолжает воровать чужую историю так же, как на протяжении веков делали и его предшественники", — резюмировал архиепископ Евстратий.

Напомним, ранее священник объяснил, почему после падения власти Путина Русскую церковь ждут испытания и страдания.

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