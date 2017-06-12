16 июня, в 14.00, на сайте "Главред" состоится чат с художницей Ириной Третьяк, творчество которой широко известно и в Украине, и за рубежом. Картины Ирины всегда яркие и запоминающиеся, благодаря авторской объемной технике, что определяет уникальность ее таланта среди мастеров кисти. Одна из самых известных работ художницы — "Гранат".

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей "Главреда" и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.