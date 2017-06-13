Путин рассказал, чем занимаются его дочери

Накануне на одном из американских телеканалов вышла первая серия фильма Оливера Стоуна о российском президенте Путине.

Об этом пишет starhit.

Зарубежный режиссер несколько лет собирал материал для картины, общаясь с политиком.

В одном из фрагментов Путин рассказал о семье и своем детстве.

Картина "Интервью с Путиным" вызвала интерес со стороны многих журналистов. Помимо политических вопросов, в киноленте раскрывается многогранная личность главы Российской Федерации. В многочисленных интервью Стоун утверждал, что остался доволен проектом.

По словам режиссера, он старался задавать неожиданные вопросы российскому лидеру. "Он сказал, что спит очень хорошо. Если бы я был на его месте, я бы очень нервничал. Наверно, Путину помогает дзюдо", — говорил Стоун.

В картине американского режиссера сам Путин объясняет, что единоборства сильно изменили его характер. "Я жил в очень свободном режиме, существовал, много времени проводил на улице, во дворе. С тех пор как я начал заниматься дзюдо, это начало менять жизнь в лучшую сторону", — говорил глава государства в интервью.

Оливеру Стоуну удалось узнать немало подробностей о личной жизни президента РФ. В одном из фрагментов Путин сообщил о том, что у него подрастают внуки. Политик сожалеет, что иногда не хватает времени на общение с детьми. Ко всему прочему, глава государства сообщил, в какой сфере работают его дочери.

"Они не занимаются политикой, они не занимаются никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием. У них есть своя семейная жизнь, и мы встречаемся", — заявил Путин.

Российский политик вспомнил, как нелегко пришлось его родителям. Владимир Владимирович отметил, что отец начинал войну в специальных подразделениях, а потом был направлен в действующую армию на один из самых опасных участков ленинградского фронта.

"Я у них (родителей) был поздний ребенок, они до этого потеряли двух детей, одного из них — во время войны, во время блокады в Ленинграде", — сообщил Путин.

К тому же, в картине глава государства высказал свое отношение к некоторым политическим вопросам. Как отметил Путин, он не сразу принял предложение Ельцина. По словам политика, в 1999 году он даже не мог предположить, что столько лет будет занимать этот пост.

"Просто я для себя тогда решил, что если судьба вот так распорядилась, надо тогда уже до конца идти. И я тогда еще не знал на сто процентов, что я буду президентом. Никаких гарантий по этому поводу никто не давал", — рассказал политический лидер.

Напомним, французские СМИ написали о "тайных детях" Кабаевой и Путина.