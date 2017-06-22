В Швейцарии арестовали 15 миллионов гарантий Украины на проведение "Евровидения-2017"

Женевское управления принудительного взыскания задолженности арестовало 15 миллионов евро, которые Украина выделила как гарантию для проведения "Евровидения-2017".

Для надлежащей подготовки и проведения "Евровидения-2017" в Украине Европейскому вещательному союзу была предоставлена финансовая гарантия в сумме 15 миллионов евро. Международный песенный конкурс был успешно проведен в Украине, следовательно, сумма гарантии должна вернуться, сообщили в пресс-службе UA:Перший.

"Однако Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), что Женевское управления принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму этой гарантии", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в своем официальном письме к ЕВС это управление не сообщило об основаниях наложения ареста и не указало инициатора данной процедуры.

"Мы наняли юридическую фирму из Швейцарии, поскольку нужно выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста согласно швейцарскому законодательству", — отметил Зураб Аласания.

Напомним, бывший продюсер "Евровидения-2017" Александр Харебин уверен, что озвученная сумма затрат на конкурс занижена на пять миллионов евро.