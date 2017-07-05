6 ярких выступлений Atlas Weekend от новых групп

5 июля 2017, 14:51

Некоторые участники фестиваля уже совсем скоро смогут подвинуть с пьедестала нынешних лидеров.

Vagabond Specter

Подводим итоги Atlas Weekend 2017: 5 дней, около 300 тысяч посетителей, 8 сцен, бесконечные фудкорты, маркет украинских дизайнеров и огромное количество положительных эмоций.

Поместить в лайнап такое количество артистов довольно сложно, потому далеко не все удостоились возможности выступать в роли хедлайнеров фестиваля. Несмотря на это, мы постарались выделить шесть самых ярких выступлений Atlas Weekend 2017 исполнителей, которые уже совсем скоро смогут подвинуть с пьедестала нынешних лидеров. 

 

The Hypnotunez

Эти яркие парни не стали победителями шоу "Х-Фактор" по одной простой причине: они уже являлись полноценными и самодостаточными музыкантами. Они, одни из немногих, удостоились "золотой кнопки", которую нажал Константин Меладзе. В этом году ребята выступали на фестивале Atlas Weekend. Во время их шоу ливень стоял плотной стеной, но даже это не испугало толпу фанатов: часть людей пряталась под ближайшими навесами, другами — под зонтами или в дождевиках, а многие просто танцевали изо всех ног прямо под сценой. Это ли не главное доказательство того, что музыка нашла отклик в сердцах?

 

Vagabond Specter

Группа Vagabond Specter появилась на музыкальной арене Украины в 2015 году и постепенно завоёвывает популярность среди поклонников витиеватого интересного инди-рока. У парней ещё нет большого количества слушателей, но их выступление на фестивале доказывает: они стремятся к новым вершинам и очень скоро смогут собрать не только полный зал, но и большую площадку фестиваля.

 

Danielyan feat. Alloise

Украинский саунд-продюсер Артур Даниелян выступал с проектом #Danielyan на ночной клубной сцене фестиваля. Главной фишкой его шоу стало неожиданное появление певицы Alloise. Она исполнила лайв под сделанный Артуром два года назад ремикс на "Merry go Round", а остаток выступления прошёл в формате джема и вокальной импровизации, сопровождающих сэт талантливого Danielyan.

 

Sinoptik

Украинский рок-коллектив Sinoptik смешивает в своих выступлениях несколько жанров — психоделический рок, альтернативу и стоунер. В 2016 году в Берлине ребята выиграли конкурс Global Battle Of The Bands, тем самым став первой украинской группой, получившей звание лучшего коллектива мира. Несмотря на это, парней не поставили хедлайнерами фестиваля, однако количество поклонников их творчества оказалось достаточно для того, чтобы Sinoptik произвели фурор.

 

Yuko

Воспитанники Ивана Дорна, подопечные лейбла "Мастерская", выступали на фестивале в первый день. Им удалось зажечь своим ярким электронным выступлением несколько тысяч человек. А ведь группа существует совсем недавно. Ждём от ребят новых высот.

 

 

Maru

Обладательница невероятно сильного голоса, а также главная зажигалка популярных в Киеве фанк-концертов, Ольга Лукачева, а также талантливый музыкант Денис Дудко вместе объединились в мощный дуэт Maru. В их музыке есть всё: привычный поп, задорный инди, мудрый джаз, увесистый рок. Всё это дополняется талантливым исполнением не только Ольги и Дениса, но и музыкантов, которые выступают с ними на одной сцене — участников коллективов "Бумбокс" и "Океан Ельзи". Конечно, далеко не все доросли до этой музыки, но интеллектуальное звучание привлекает всё больше людей, а это значит, что дуэт Maru удивит нас ещё не раз.

Анастасия Волокита

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синоптик Alloise Atlas Weekend Анастасия Волокита Hypnotunez Vagabond Specter Danielyan Yuko Maru
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