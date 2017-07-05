Стало известно, кто возглавил жюри Венецианского кинофестиваля

С 30 августа по 9 сентября в Италии пройдет Венецианский кинофестиваль.

Об этом пишет vogue.ua.

Его жюри в третий раз за последние 20 лет возглавит женщина — американская актриса Аннетт Бенинг. Директор фестиваля Альберто Барбера считает, что это хороший повод нарушить традицию, когда долгие годы жюри старейшего кинофестиваля мира возглавляли только мужчины.

Аннетт Бенинг 59 лет и она известна по фильмам "Красота по-американски", "Детки в порядке", "Театр". Кроме того, Бенинг активно играет в театре — в основном в классических пьесах, и четыре раза номинировалась на "Оскар". Вместе с ней определять лучшие фильмы Венецианского кинофестиваля будут восемь кинематографистов, их фамилии дирекция фестиваля обещает объявить совсем скоро.

Напомним, украинского режиссера Киру Муратову пригласили в жюри кинопремии "Оскар".

фото Инстаграм Анетт Бенинг