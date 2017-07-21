В Украине снимут фильм о жизни Симона Петлюры

Украинская диаспора в США помогла с финансированием исторической драмы "Тайный дневник Симона Петлюры", съемки которой проходят на Национальной киностудии имени А. Довженко в Киеве.

Об этом сообщает Урядовый курьер.

Кинолента рассказывает о последних годах жизни Симона Петлюры в эмиграции, а прием написания дневника переносит зрителей из Парижа в Украину к событиям и действующим лицам периода УНР, когда Украина получила, но не смогла удержать независимость. "Драматургия так построена, что этот дневник дает нам возможность возвращаться в воспоминания, в то, что происходило в Украине, и раскрывает причины, почему все закончилось поражением, почему Петлюра был вынужден со своей армией эмигрировать. История идет, как по спирали, она повторяется. Поэтому я бы сказал, что этот фильм в определенной степени предупреждение для нас сегодня. Чтобы не повторилось то, что произошло с Украинской Народной Республикой" — рассказал режиссер, гендиректор киностудии имени А. Довженко Олег Янчук.

Также режиссер отметил, что Симон Петлюра стал жертвой тогдашней информационной войны. Ведь в то время сообщество имело информацию только от одного источника — советской власти. Таким образом, Петлюра для народа был террористом и бандитом. Янчук считает, что главная задача этой киноленты — показать настоящего Симона Петлюру, опровергнув образ, который ему создала советская пропаганда.

Напомним, в Киеве может появиться памятник Петлюре.