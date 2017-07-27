Американский телеканал HBO снимет сериал о Чернобыльской аварии

Американский телеканал HBO снимет пятисерийный сериал о Чернобыльской аварии.

Об этом сообщает Variety.

Телеканал HBO, на котором выходит "Игра престолов", анонсировал создание сериала, сюжет которого будет основан на событиях катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.

Главным героем станет советский ученый Валерий Легасов, которого руководство СССР направило расследовать инцидент.

Сообщается, что съемки стартуют весной следующего года в Литве. В главной роли выступит британский актер Джаред Харрис.

Напомним, премьера седьмого сезона "Игры престолов" оказалась самым обсуждаемым эпизодом в истории сериала.